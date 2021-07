Nora Fatehi के बोल्ड अवतार को देख फैंस के छूटे पसीने, Kim Kardashian से कर डाली तुलना, देखें वीडियो

Nora Fatehi Latest Video in Bold Bodycon Dress Goes Viral: बॉलीवुड इंडस्ट्री की बेहतरीन डांसर नोरा फतेही (Nora Fatehi) को मुंबई में टी-सीरीज ऑफिस के बाहर सफेद रंग की बॉडीकॉन मिडी ड्रेस पहने देखा गया। उनके इस अवतार और स्टाइल लुक देखने के बाद फैंस भी मंत्रमुग्ध हो गए। इस बीच नोरा फतेही ने पपराजी के सामने खड़े होकर एक के बाद एक पोज दिए। नोरा फतेही के बोल्ड फिगर को देखने के बाद कई लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया, तो कई ने उनकी जमकर तारीफ भी की। इतना ही नहीं एक यूजर ने नोरा फतेही की तुलना हॉलीवुड की टीवी रिएलिटी स्टार किम कर्दाशियां से कर दी। देखें इस वीडियो में एक्ट्रेस का हॉट अंदाज... Also Read - Ajay Devgn ने Bhuj: The Pride Of India की रिलीज डेट का किया ऐलान