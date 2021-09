Rahul Vaidya Dedicate Sidharth Shukla's Favourite Song: टीवी इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) का 3 सितंबर को मुंबई के ओशिवारा में अंतिम संस्कार किया गया। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद से ही टीवी जगत शौक में डूबा हुआ है और हरकोई अपने-अपने तरीके से अभिनेता को याद कर रहा है। ऐसे में बिग बॉस 14 के फर्स्ट रनर-अप रहे राहुल वैद्य ने भी सिद्धार्थ शुक्ला को याद करते हुए अभिनेता का पसंदीदा सॉन्ग डेडीकेट किया है। ये गाना रणबीर कपूर और कटरीना कैफ की फिल्म 'अजब प्रेम की गजब कहानी' का 'तू जाने ना' है। वीडियो देखने के बाद आप भी सिद्धार्थ शुक्ला को याद करते हुए भावुक हो जाएंगे। देखें ये वीडियो... Also Read - Entertainment News of The Week: Sidharth Shukla के देहांत पर बॉलीवुड सितारों ने जाहिर किया शोक, दुल्हन बनेंगी Katrina Kaif