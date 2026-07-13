Lock Upp Sach Ya Sazaa: Ram Kapoor ने किया शॉकिंग खुलासा, हैरान रह गए फैंस

इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उन सितारों की जिन्होंने अपने बचपन में हुए se@ual abu@e के दर्दनाक ...

इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उन सितारों की जिन्होंने अपने बचपन में हुए se@ual abu@e के दर्दनाक अनुभवों को सार्वजनिक रूप से साझा किया। Ram Kapoor ने बताया कि 13 साल की उम्र में boarding school में उनके साथ abu@e हुआ था। उन्होंने सालों तक इस दर्द को अपने अंदर दबाकर रखा और बाद में अपनी कहानी इसलिए साझा की ताकि दूसरे survivors को हिम्मत मिल सके। वीडियो में Akshay Kumar और filmmaker Anurag Kashyap के उन बयानों का भी ज़िक्र है, जिनमें उन्होंने अपने बचपन के traumatic experiences के बारे में खुलकर बात की। इन कहानियों का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और यह संदेश देना है कि abuse किसी के भी साथ हो सकता है और मदद मांगना कमजोरी नहीं है।