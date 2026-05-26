Ranveer Singh Vs Farhan Akhtar: आखिर किस वजह से शुरू हुआ Don 3 का ये बड़ा विवाद?
By: Video Desk | Published: May 26, 2026 7:50 PM IST
हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उस समय हलचल मच गई जब Federation of Western India Cine Employees ने सुपरस्टार Ranveer Singh के खिलाफ पूर्ण असहयोग और बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। यह सख्त कदम फिल्म Don 3 को लेकर बढ़ते विवाद के बाद उठाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक Farhan Akhtar और Ritesh Sidhwani की Excel Entertainment ने ट्रेड बॉडी में शिकायत दर्ज कराई थी। निर्माताओं का आरोप है कि रणवीर सिंह ने शूटिंग शुरू होने से कुछ दिन पहले ही फिल्म छोड़ दी, जिससे मेकर्स को लगभग ₹45 करोड़ का भारी प्री-प्रोडक्शन नुकसान हुआ।