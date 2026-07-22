NEET paper leak row: Ravi Kishan आखिर क्यों हुए ट्रोल?
NEET paper leak row: Ravi Kishan आखिर क्यों हुए ट्रोल?
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद और अभिनेता रवि किशन एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। NEET ...
By: Video Desk | Published: July 22, 2026 5:25 PM IST
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद और अभिनेता रवि किशन एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। NEET पेपर लीक मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए रवि किशन से जुबानी चूक हो गई और उन्होंने NEET पेपर की जगह “NEET अखबार” कह दिया। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं और मीम्स शेयर कर रहे हैं। आखिर क्या था पूरा मामला? रवि किशन के इस वायरल वीडियो पर लोग क्यों कर रहे हैं ट्रोल? जानिए पूरी खबर इस वीडियो में।