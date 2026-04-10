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Dacoit X Review: पहले ही दिन Mrunal Thakur की फिल्म से बोर हुए लोग, क्लाइमेक्स ने तोड़ा दिल

Dacoit X Review: अदिवि शेष और मृणाल ठाकुर की 'डकैत' आखिरकार 'धुरंधर 2' को पटखनी देने बॉक्स ऑफिस पर उतर चुकी है. चलिए जानते हैं कि लोग इस फिल्म के बारे में क्या बात कर रहे हैं?

By: Shivani Duksh  |  Published: April 10, 2026 10:59 AM IST

Dacoit X Review: पहले ही दिन Mrunal Thakur की फिल्म से बोर हुए लोग, क्लाइमेक्स ने तोड़ा दिल
Dacoit X Review: पहले ही दिन Mrunal Thakur की फिल्म से बोर हुए लोग

Dacoit X Review: इस समय आदित्य धर और रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रखा है. अब तक भी इस फिल्म को टक्कर देने के लिए बॉक्स ऑफिस पर कोई नहीं था. इसी बीच अदिवि शेष, मृणाल ठाकुर, (Adivi Sesh and Mrunal Thakur) जेन मैरी खान की फिल्म 'डकैत' (Dacoit) रिलीज हो गई है. कुछ समय पहले ही फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया था जिसे फैंस ने पसंद किया था. अब लोग इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों की तरफ रुख कर रहे हैं. आपको बता दें अदिवि शेष और मृणाल ठाकुर की इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार बात हो रही है. कुछ लोगों फिल्म काफी पसंद आई है. वहीं कुछ लोगों ने इस फिल्म को एक सिरे से नकार दिया है. हाल ये है कि रिलीज के पहले ही दिन लोग फिल्म डकैत को महाफ्लॉप फिल्म बताने लगे हैं. लोगों का कहना है कि फिल्म 'डकैत' भी बाकी की तरह एक घिसीपिटी कहानी है जिसमें देखने के लिए कुछ भी नया नहीं है.

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फिल्म 'डकैत' को लेकर मिल रहा है ये रिएक्शन

फिल्म 'डकैत' के बारे में बात करते हुए एक यूजर ने लिखा, मेरा तो इस फिल्म के क्लाइमेक्स ने दिल तोड़ दिया है. ये बहुत ही बकवास फिल्म है. ये पक्का फ्लॉप होने वाली है. वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, फिल्म 'डकैत' में प्यार और एक्शन का तोड़का लगाया गया है. फिल्म 'डकैत' का फर्स्ट हाफ तो देखने में ठीक लगता है. वहीं सेकेंड हाफ आते-आते फिल्म बोरिंग हो जाती है. अनइवन स्क्रीनप्ले और फ्लैट कहानी ने पूरा मजा खराब कर दिया. आखिर के 15 मिनट में मुझे थोड़ी राहत मिली है. एक दूसरे यूजर ने तो फिल्म डकैत को साल की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म का ही टैग दे डाला. अब आप सोच रहे होंगे कि फिल्म 'डकैत' की कहानी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोग इस फिल्म को बोरिंग बताने लग गए हैं.

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क्या है फिल्म 'डकैत' की कहानी?

फिल्म 'डकैत' की कहानी हरि (अदिवी शेष) नाम के क्रिमिनल के इर्दगिर्द बनती है. प्यार में नाकाम होने की वजह से ये आदमी डकैत बन जाता है. धोखा खाने के बाद इस शख्स का प्यार से भरोसा उठ जाता है. फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे हरि को दोबारा प्यार हो जाता है. फिल्म में अदिवी शेष एक एक सीन में बहुत ही इंटैंस तरीके से काम किया है. फिल्म में अदिवि शेष और मृणाल ठाकुर के अलावा प्रकाश झा, सुनील, अतुल कुलकर्णी, अनुराग कश्यप, कामाक्षी भास्करला और जैन मैरी खान जैसे सितारे नजर आए हैं. इस फिल्म को शेनिल देव ने डायरेक्ट किया है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Adivi Sesh Dacoit Entertainment News Mrunal Thakur