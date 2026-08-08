google-preferred
  • बॉलीवुड न्यूज
  • Reviews
  • Hanuman Ansh Review: राम नाम जपते जपते कैंची धाम से सीधा बॉक्स ऑफिस पर पहुंचे नीब करौरी बाबा, जानिए ...

Hanuman Ansh Review: राम नाम जपते जपते कैंची धाम से सीधा बॉक्स ऑफिस पर पहुंचे नीब करौरी बाबा, जानिए कैसी है फिल्म?

Hanuman Ansh Review: बाबा नीब करौरी की जिंदगी पर बनी फिल्म हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे चुकी है. चलिए जानते हैं कि आखिरकार बाबा नीब करौरी पर बनी ये फिल्म कैसी है?

WrittenBy
By: Shivani Duksh | Published: August 8, 2026 9:01 AM IST
Hanuman Ansh Review: राम नाम जपते जपते कैंची धाम से सीधा बॉक्स ऑफिस पर पहुंचे नीब करौरी बाबा, जानिए कैसी है फिल्म?

Hanuman Ansh Review

Hanuman Ansh Review: लोगों को लंबे समय से बाबा नीब करौरी (Baba Neeb Karori) की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म 'हनुमान अंश' (Hanuman Ansh) की रिलीज का इंतजार था. लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ये फिल्म रिलीज हो चुकी है. ऐसे में विशाल चतुर्वेदी के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'हनुमान अंश' के बारे में बातें होने लगी हैं. फिल्म में एक्टर शोभिनव सत्या ने बाबा नीब करौरी का किरदार निभाया है. फिल्म 'हनुमान अंश' में दिखाया गया है कि कैसे बाबा एक आम इंसान से सन्यासी बन गए. अगर आप भी इस फिल्म को देखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हमारी ये रिपोर्ट आपके लिए ही है...

रेटिंग: 4
फिल्म रिव्यू : हनुमान अंश
निर्देशक : विशाल चतुर्वेदी
कास्ट : शोभिनव सत्या, चंदन के आनंद, विहान सहगल, पूर्णिमा तिवारी और अनिल रस्तोगी
अवधि : 2 घंटे 50 मिनट

क्या है फिल्म 'हनुमान अंश' की कहानी?

फिल्म 'हनुमान अंश' की कहानी बाबा नीब करौरी की जिंदगी के इर्द-गिर्द बुनी गई है. फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे ब्रज से निकला एक बच्चा पूरे देश का भ्रमण करता है क्योंकि उसे राम की तलाश है. मां के मरने के बाद ये बच्चा घर छोड़ देता है. राम की तलाश उसे तपस्वी बना देती है. फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से बाबा नीब करौरी चुटकियों में लोगों की समस्या का समाधान निकाल दिया करते थे.

फिल्म 'हनुमान अंश' की खूबियां?

बाबा नीब करौरी की इस फिल्म पर विशाल चतुर्वेदी ने बारीकी से काम किया है. भूखे को खाना देना, लोगों की मदद करना, सांपों के बीच तपस्या करना... ऐसी चीजें फिल्म को खास बनाती हैं. फिल्म 'हनुमान अंश' की कहानी बाबा नीब करौरी के चमत्कारों से भरी हुई है. पेड़ों से बात करना... जानवरों की बातें सुनना... बाबा नीब करौरी की ये सारी खूबियां भी फिल्म में दिखाई गई हैं. फिल्म की कास्ट ने कहानी में जान डाल दी है. यहां अगर बात की जाए, शोभिनव सत्या बाबा के किरदार में जस्टिस करते नजर आए. चंदन के आनंद, विहान सहगल, पूर्णिमा तिवारी और अनिल रस्तोगी ने भी फिल्म 'हनुमान अंश' में शादार काम किया है.

फिल्म 'हनुमान अंश' में कहां रह गई कमी?

भले ही कास्ट ने फिल्म 'हनुमान अंश' पर खूब काम किया हो, लेकिन फिर भी कहीं-कहीं पर कमी रह गई है. फिल्म 'हनुमान अंश' के म्यूजिक पर थोड़ा और काम किया जा सकता था. अगर म्यूजिक पर और ध्यान दिया जाता तो कहानी और भी दिलचस्प नजर आती. इसके अलावा विशाल चतुर्वेदी के डायरेक्शन में भी थोड़ी कमी दिखी. कहीं कहीं पर फिल्म 'हनुमान अंश' की कहानी धीमी पड़ी है. हालांकि फिल्म 'हनुमान अंश' का ये धीमापन खलता नहीं है. कमी होने के बाद भी आप फिल्म 'हनुमान अंश' को देखते हुए बोर नहीं होंगे.

फिल्म 'हनुमान अंश' का लास्ट वर्डिक्ट?

बाबा नीब करौरी उन शख्सियत में से एक हैं जिनके बारे में जानकर दुनिया के लोग आश्चर्यचकित रह गए थे. स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग भी कैंची धाम जाने से खुद को रोक नहीं पाए. ऐसे में एख बार इस फिल्म को देखना तो बनता है. आपने अपनी जिंदगी में बाबा का नाम कई बार सुना होगा लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि वो अंग्रेजों की भी हालत खराब कर चुके हैं. जेल की सलाखें भी उनका रास्ता नहीं रोक पाई थीं. फिल्म में आपको पता चलेगा कैसे बाबा नीब करौरी ने अप पूरी जिंदगी राम और भक्तों पर न्योचावर कर दी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

Tags:

Up Next

Spider Man Brand New Day Box Office Day 9: बॉक्स ऑफिस पर स्पाइडरमैन ने फिर भरी हुंकार, नोटों की हो रही है बारिश

Next Story

Spider Man Brand New Day Box Office Day 9: बॉक्स ऑफिस पर स्पाइडरमैन ने फिर भरी हुंकार, नोटों की हो रही है बारिश