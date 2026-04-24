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Michael Movie X Review: माइकल जैक्सन को बड़े पर्दे पर देखकर झूम उठे फैंस, सिनेमाघरों में बजी सीटियां

Michael Movie X Review: हॉलीवुड की मच अवटेड फिल्म माइकल आखिरकार बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई है. इस फिल्म को लेकर इंडिया में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है. चलिए जानते हैं कि लोग इस फिल्म के बारे में क्या बात कर रहे हैं.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 24, 2026 12:39 PM IST

Michael Movie X Review: माइकल जैक्सन को बड़े पर्दे पर देखकर झूम उठे फैंस, सिनेमाघरों में बजी सीटियां
Michael Movie X Review

Michael Movie X Review: 25 जून 2009 वो मनहूस दिन था जब हॉलीवुड के जानेमाने सिंगर माइकल जैक्सन (Michael Jackson) ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था. आज भी माइकल जैक्सन की मौत का राज लोगों के सामने नहीं आ पाया है. जब लोग सोशल मीडिया के बारे में जानते तक नहीं थे, उस जमाने में माइकल जैक्सन ने लोगों के दिलों पर राज किया था. मौत के सालों बाद माइकल जैक्सन फिर से वापस लौटे हैं. आज माइकल जैक्सन की फिल्म माइकल बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई है. फैंस लंबे समय से माइकल जैक्सन की फिल्म का इंतजार कर रहे हैं. यही वजह है कि सुबह से ही लोग फिल्म माइकल (Michael) के बारे में खूब बात कर रहे हैं. फिल्म माइकल के बारे में बात करते हुए एक यूजर ने लिखा, ये क्या फिल्म है. इस फिल्म को देखकर मेरा दिल खुश हो गया. एक दूसरे यूजर ने लिखा, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि लोग माइकल जैक्सन को बड़े पर्दे पर देखने के लिए जा रहे हैं. ये हाल तब है जब कुछ लोग इस फिल्म के बारे में घटिया बातें कर रहे हैं. कुछ लोग पहले से ही तैयार बैठे थे कि इस फिल्म को कैसे घटिया बताया जाए. ये एक शानदार फिल्म है.

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फिल्म माइकल को देखकर इमोशनल हुए फैंस

एक और यूजर ने लिखा, माइकल को देखकर लगा कि जैसे मैं किसी कॉन्सर्ट में हूं. वो आज भी किंग ऑफ पॉप हैं. उनकी जगह कोई नहीं ले सकता. इतना ही नहीं, माइकल जैक्सन के फैंस तो फिल्म को ही आइकॉनिक बता रहे हैं. सबका कहना है कि ये फिल्म कम से कम एक बार तो देखी जानी चाहिए.

आखिर क्यों है फैंस के लिए फिल्म माइकल खास?

अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी स्टार्स की तरह माइकल भी केवल एक सेलीब्रिटी थे. ऐसे में उनकी लाइफ पर बनी फिल्म को लेकर फैंस के बीच इतना क्रेज क्यों है. आपको बता दें कि माइकल जैक्सन की जिंदगी के बहुत से ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता. फिल्म माइकल में इन्हीं अनदेखे पहलुओं को दिखाने की कोशिश की गई है. अब जाकर फैंस को पता चल रहा है कि सालों पहले माइकल जैक्सन कितनी शानदार जिंदगी जीकर गए हैं.

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फिल्म माइकल में कौन हैं सितारे?

फिल्म माइकल में जाफर जैक्सन ने माइकल जैक्सन का किरदार निभाया है. इसके अलावा कैट ग्राहम, माइल्स टेलर, कोलमेन डोमिंगो, जुलियानो वाल्डी, निया लॉन्ग, केंड्रिक सैंपसन जैसे सितारे भी इस फिल्म में अहम किरदार निभाते नजर आए. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
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