Anil Kapoor dances with her daughter Rhea Kapoor in Reception Party: बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर अनिल कपूर (Anil Kapoor) की छोटी बेटी रिया कपूर (Rhea Kapoor) ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड करण बूलानी (Karan Boolani) से शादी कर ली है। बीती रात इस शादी की रिसेप्शन पार्टी रखी गई। बेटी की शादी की रिसेप्शन पार्टी में अनिल कपूर को अपने हाथ में ग्लास लिए डांस करते हुए देखा गया। इस वीडियो में अनिल के साथ उनकी बेटी रिया भी डांस करती दिखाई दीं। अनिल कपूर के डांस को देखने के बाद पूरे परिवारवालों ने खूब तालियां बजाई। ये वीडियो अनिल कपूर की दोस्त फराह खान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया है। इस वीडियो में देखिए अनिल कपूर का धांसू डांस...