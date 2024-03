"Saath Nibhaana Saathiya" की प्रसिद्ध अदाकारा 'कोकिला मोदी' के साथ दिलचस्प बातचीत, जिसमे उन्होंने खुलासा किया की आखिर रसोड़े में ...

"Saath Nibhaana Saathiya" की प्रसिद्ध अदाकारा 'कोकिला मोदी' के साथ दिलचस्प बातचीत, जिसमे उन्होंने खुलासा किया की आखिर रसोड़े में कौन था. इस मजेदार interview में रूपल पटेल उर्फ़ कोकिला बेन का एक अलग व्यक्तित्व देखने को मिला। सीरियल कि कड़क सास, अपने असल जिंदगी में बिल्कुल अलग हैं. उनके witty comments से लेकर उनके पारिवारिक जीवन पर दृष्टिकोण तक, Kokila Ben का नाटकीय अभिनय हमेशा मनोरंजन करता है। तो आइयें जुड़ते है हम रूपल पटेल के साथ और जानते है की कैसे वह इस मुकाम तक पहुंची और दर्शकों के दिलों पर राज किया। Join करें हमें जब हम एक स्क्रीन के सबसे पसंदीदा चरित्रों में से एक का जश्न मनाते हैं, मुस्कान और खुशी को साझा करते हुए। Don't miss out on the fun - अभी देखें!