सैफ और करीना के छोटे बेटे के नाम ने मचाया तहलका, 'जेह ' नहीं 'जहांगीर ' हैं नाम : Revealed

लीडिंग पोर्टल के मुताबिक करीना ने हाल ही में लॉन्च हुई अपनी बुक "प्रेग्नेंसी बाइबिल: द अल्टीमेट मैनुअल फॉर मॉम टू बी" के आखिरी में एक फोटो के कैप्शन में जहांगीर नाम लिख, कर दिया है सबको हैरान .

Saif Ali Khan and Kareena Kapoors's second child name revealed: एक लम्बे इंतज़ार के बाद सैफ और करीना के छोटे बेटे का नाम आ गया है सामने. सैफीना फेब्रुअरी में दुबारा पेरेंट्स बने थे, और तभी से फैंस तैमूर के छोटे भाई की फोटो और नाम का कर रहे थे बेसब्री से इंतज़ार. लीडिंग पोर्टल के मुताबिक करीना ने हाल ही में लॉन्च हुई अपनी बुक "प्रेग्नेंसी बाइबिल: द अल्टीमेट मैनुअल फॉर मॉम टू बी" के आखिरी में एक फोटो के कैप्शन में जहांगीर नाम लिख, कर दिया है सबको हैरान . आपको बता दें करीना कपूर की किताब 9 अगस्त को लॉन्च हो चुकी है.अधिक जानने के लिए वीडियो देखें .