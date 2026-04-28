Salman Khan की तरह दिखते हैं Sajid Nadiadwala के बेटे?

हाल ही में फिल्ममेकर साजिद नाडियाडवाला के छोटे बेटे सुफ़यान नाडियाडवाला का एक पैपराजी वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल ...

हाल ही में फिल्ममेकर साजिद नाडियाडवाला के छोटे बेटे सुफ़यान नाडियाडवाला का एक पैपराजी वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर काफी चर्चा बटोरी है। इस वीडियो में सुफ़यान को मुंबई में कैज़ुअल अंदाज़ में देखा गया, लेकिन उनके लुक ने सबका ध्यान खींच लिया। कई फैंस ने तुरंत नोटिस किया कि सुफ़यान का हेयरस्टाइल, फेस स्ट्रक्चर और ओवरऑल पर्सनैलिटी काफी हद तक बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के यंग दिनों से मिलती-जुलती है। सोशल मीडिया पर लोगों ने कमेंट करते हुए कहा कि सुफ़यान में उन्हें “यंग सलमान खान” की झलक दिखाई देती है।