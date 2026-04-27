Salman Khan SVC 63: भाईजान का सबसे बेरहम लुक, फिल्म में दिखेगा जबरदस्त खून-खराबा और हिंसा

Salman Khan SVC 63: सलमान खान, जिन्हें बॉलीवुड का भाईजान भी कहा जाता है, अपनी सबसे खतरनाक फिल्म SVC63 (टेंटेटिव ...

Salman Khan SVC 63: सलमान खान, जिन्हें बॉलीवुड का भाईजान भी कहा जाता है, अपनी सबसे खतरनाक फिल्म SVC63 (टेंटेटिव टाइटल) के साथ वापसी कर रहे हैं और इसे लेकर पहले से ही काफी चर्चा है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस फिल्म में उनका सबसे बेरहम और हिंसक अवतार देखने को मिलेगा, जिसमें जबरदस्त एक्शन और खून-खराबा होगा, लेकिन फैंस अभी भी यह जानना चाहते हैं कि इसमें कितना सच है और कितना सिर्फ अफवाह। फिल्म का मुहूर्त हो चुका है और शूटिंग भी शुरू हो गई है, जिससे एक्साइटमेंट और बढ़ गई है। इस फिल्म का निर्देशन वामशी पेडिपल्ली कर रहे हैं और इसे दिल राजू प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो इसे एक पैन-इंडिया प्रोजेक्ट बना रहे हैं। हालांकि अभी तक मेकर्स ने इन ज्यादातर खबरों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। यह वीडियो सलमान खान की इस आने वाली फिल्म से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों को समझाता है और सच व अफवाह के बीच का फर्क साफ करता है।