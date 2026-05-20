Salman Khan news: आखिर ये क्या बोल गए Maatrubhumi एक्टर?

सलमान खान ने रविवार को अपने एक शर्टलेस इंस्टाग्राम पोस्ट से इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। मंद रोशनी वाले कमरे ...

सलमान खान ने रविवार को अपने एक शर्टलेस इंस्टाग्राम पोस्ट से इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। मंद रोशनी वाले कमरे में सोफे पर रिलैक्स करते हुए ‘भाईजान’ ने अपनी फिट बॉडी फ्लॉन्ट की, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनकी उस क्रिप्टिक कैप्शन की हुई जिसमें उन्होंने “अकेले” और “तन्हा” होने के फर्क की बात कही। पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस ने अलग-अलग कयास लगाने शुरू कर दिए — किसी ने इसे दिल टूटने से जोड़ा, तो किसी ने इसे जिंदगी का गहरा संदेश बताया। हालांकि बाद में सलमान खान ने साफ किया कि इस पोस्ट का उनकी पर्सनल लाइफ से कोई लेना-देना नहीं था। उन्होंने यह भी बताया कि लोगों की प्रतिक्रियाएं देखकर उनकी मां तक परेशान हो गई थीं। आखिर सलमान के इस रहस्यमयी पोस्ट के पीछे क्या था? जानने के लिए देखें हमारा वीडियो।