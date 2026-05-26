Santy Sharma ने वायरल “Cockroach Janta Party” ट्रेंड को लेकर भारतीय युवाओं को दी चेतावनी

वायरल “Cockroach Janta Party” ट्रेंड अब बड़े ऑनलाइन विवाद का रूप ले चुका है। इंडिपेंडेंट रैपर Santy Sharma ने इस ...

वायरल “Cockroach Janta Party” ट्रेंड अब बड़े ऑनलाइन विवाद का रूप ले चुका है। इंडिपेंडेंट रैपर Santy Sharma ने इस मूवमेंट को “इंटरनेट ड्रामा” और युवाओं को गुमराह करने वाला डिजिटल प्रोपेगेंडा बताया। उन्होंने इसके संस्थापक Abhijeet Dipke के कथित राजनीतिक संबंधों पर भी सवाल उठाए और कहा कि असली राष्ट्रवाद विकास और रोजगार पर ध्यान देने में है, न कि ऑनलाइन नफरत फैलाने में। वहीं, इस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर होने और CJP की आधिकारिक वेबसाइट बंद होने के बाद मामला और गरमा गया है।