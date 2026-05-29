वायरल गर्ल Dhinchak Pooja ने सच में कर ली शादी?

Dhinchak Pooja एक बार फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं, क्योंकि उनकी शादी को लेकर अफवाहें तेजी से ...

Dhinchak Pooja एक बार फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं, क्योंकि उनकी शादी को लेकर अफवाहें तेजी से वायरल हो रही हैं। फैंस इस बात को लेकर कन्फ्यूज हैं कि यह सच में किसी सीक्रेट वेडिंग का इशारा है या सिर्फ उनके बड़े इंटरनेट कमबैक की एक स्ट्रेटेजी। अपने अजीब और मज़ेदार वायरल गानों जैसे “Selfie Maine Leli Aaj,” “Swag Wali Topi,” और “Dilon Ka Shooter” के लिए मशहूर Dhinchak Pooja हमेशा से ही इंटरनेट सेंसेशन रही हैं। उनकी अचानक बढ़ी चर्चा ने एक बार फिर उन्हें सुर्खियों में ला दिया है और सोशल मीडिया पर मीम्स और रिएक्शन्स की बाढ़ आ गई है।