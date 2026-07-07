Shilpa Shinde ने किया बड़ा खुलासा, Bhabiji Ghar Par Hain controversy पर बोलीं एक्ट्रेस

Shilpa Shinde ने हाल ही में Lock Upp: Sach Ya Sazaa में अपनी पर्सनल लाइफ और करियर से जुड़ा बड़ा ...

Shilpa Shinde ने हाल ही में Lock Upp: Sach Ya Sazaa में अपनी पर्सनल लाइफ और करियर से जुड़ा बड़ा खुलासा किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर चर्चा होने लगी। शो में दिए गए उनके बयान ने दर्शकों का ध्यान खींचा, लेकिन कई यूजर्स ने उनकी बातों पर सवाल उठाते हुए उन्हें ट्रोल भी किया। कुछ लोगों ने उनका समर्थन किया, जबकि कई ने उनके पुराने विवादों का जिक्र करते हुए आलोचना की। आखिर Shilpa Shinde ने ऐसा क्या कहा, जिससे सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई? जानिए पूरा मामला, वायरल बयान और फैंस के रिएक्शन इस वीडियो में।