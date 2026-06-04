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Shilpa Shinde News: शिल्पा शिंदे पर क्यों भड़कीं हिना खान?

'भाबीजी घर पर हैं!' फेम शिल्पा शिंदे एक बार फिर सुर्खियों में हैं। शो के निर्माता को लेकर उनकी कथित ...

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By: Video Desk | Published: June 4, 2026 7:55 PM IST

'भाबीजी घर पर हैं!' फेम शिल्पा शिंदे एक बार फिर सुर्खियों में हैं। शो के निर्माता को लेकर उनकी कथित टिप्पणियों ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। नेटिजन्स उनकी बातों की सत्यता पर सवाल उठा रहे हैं और पूरे मामले पर अधिक स्पष्टता की मांग कर रहे हैं। देखते ही देखते यह विवाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और प्रशंसकों के साथ-साथ टीवी दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बन गया। अपनी बेबाक राय के लिए जानी जाने वाली शिल्पा एक बार फिर विवादों के केंद्र में आ गई हैं। इस घटनाक्रम ने शो से जुड़े उनके पुराने विवादों की याद भी ताज़ा कर दी है।

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