google-preferred

Larissa Bonesi का एक्सक्लूसिव खुलासा: Aryan Khan से लेकर Delhi kidnapping कांड तक

Director Akashaditya Lama और Brazilian Model/Actress Larissa Bonesi ने अपनी फिल्म 'Dulhaniya Le Aayegi' पर किए कई दिलचस्प खुलासे! इसके ...

WrittenBy
By: Video Desk | Published: July 28, 2026 3:55 AM IST

Director Akashaditya Lama और Brazilian Model/Actress Larissa Bonesi ने अपनी फिल्म 'Dulhaniya Le Aayegi' पर किए कई दिलचस्प खुलासे! इसके साथ ही Larissa ने Delhi Safety incident, Aryan Khan link-up rumors और भारतीयों के प्रति अपने लगाव पर बेबाकी से अपनी राय रखी। बॉलीवुड की इन चटपटी और सनसनीखेज बातों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें!

Latest Videos