Larissa Bonesi का एक्सक्लूसिव खुलासा: Aryan Khan से लेकर Delhi kidnapping कांड तक
Larissa Bonesi का एक्सक्लूसिव खुलासा: Aryan Khan से लेकर Delhi kidnapping कांड तक
Director Akashaditya Lama और Brazilian Model/Actress Larissa Bonesi ने अपनी फिल्म 'Dulhaniya Le Aayegi' पर किए कई दिलचस्प खुलासे! इसके ...
By: Video Desk | Published: July 28, 2026 3:55 AM IST
Director Akashaditya Lama और Brazilian Model/Actress Larissa Bonesi ने अपनी फिल्म 'Dulhaniya Le Aayegi' पर किए कई दिलचस्प खुलासे! इसके साथ ही Larissa ने Delhi Safety incident, Aryan Khan link-up rumors और भारतीयों के प्रति अपने लगाव पर बेबाकी से अपनी राय रखी। बॉलीवुड की इन चटपटी और सनसनीखेज बातों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें!