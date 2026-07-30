Shweta Tiwari के एक्स पति Raja Chaudhary ने लगाए गंभीर आरोप, कहा- 'उसने मुझे चीट'

Shweta Tiwari के एक्स हस्बैंड Raja Chaudhary का एक बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।Raja ने इंटरव्यू ...

Shweta Tiwari के एक्स हस्बैंड Raja Chaudhary का एक बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।Raja ने इंटरव्यू में Shweta और अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर फैंस हैरान रह गए। उनका ये शॉकिंग बयान आते ही इंटरनेट पर बहस छिड़ गई।इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि Raja Chaudhary ने आखिर क्या कहा, क्यों ये बयान इतना वायरल हो रहा है और Shweta Tiwari की तरफ से अब तक क्या रिएक्शन आया है।क्या था Raja के बयान के पीछे का सच? जानने के लिए वीडियो पूरा देखें।अगर आपको ये अपडेट पसंद आए तो Like, Share और Comment जरूर करें। ऐसे ही सेलेब्रिटी न्यूज़ के लिए चैनल को Subscribe करना न भूलें।