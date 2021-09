Sidharth Shukla and His Mother Rita Shukla unseen Video: टीवी इंडस्ट्री के फेमस एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) का 2 सितंबर के दिन हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। अभिनेता के निधन के बाद उनका एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल सिद्धार्थ शुक्ला के फैस ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वो अपनी मां रीता शुक्ला के साथ झूला झूलते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में सिद्धार्थ शुक्ला और उनकी मां की बॉन्डिंग साफ दिखाई दे रही हैं। सिद्धार्थ शुक्ला हमेशा से ही अपनी मां के बहुत क्लोज थे। वीडियो देखने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस काफी इमोशनल हो गए हैं। Also Read - Sidharth Shukla के देहांत के बाद दर्द में चिल्लाते दिखे Asim Riaz, फैंस के बीच मचा हड़कंप