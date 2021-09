Thalaivi: Kangana Ranaut ने मल्टीप्लेक्स मालिकों पर उठाए सवाल, वीडियो शेयर कर कहा, 'फिल्म को बहुत नुकसान होगा' Kangana Ranaut appeals to multiplex owners to let her film Thalaivi release in theaters: बॉलीवुड फिल्म अदाकारा कंगना रनौत ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो रिलीज कर सिनेमाघर मालिकों से अपील की है कि वो उनकी फिल्म को थियेटर्स में रिलीज होने दें।