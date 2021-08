Sumona Chakravarti ने ब्लैक मोनोकिनी पहन स्विमिंग पूल में लगाई डुबकी, देखें वीडियो

Sumona Chakravarti Looking Hot in Black Monokini: टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती (Sumona Chakravarti) काफी लंबे से टीवी की दुनिया से दूर हैं। ऐसे में एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर सभी फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सुमोना ब्लैक मोनोकिनी में स्विमिंग पूल में डुबकी लगाती नजर आ रही हैं। सुमोना के हॉट अवतार को देखने के बाद फैंस ने तरह-तरह के रिएक्शन देने शुरू कर दिए हैं। इस वीडियो में सुमोना बैक हेयर फ्लिप करती नजर आ रही हैं। साथ ही उन्होंने कैप्शन देते हुए यह भी लिखा है कि काफी प्रैक्टिस करने के बाद ये एकदम सही हुआ है। यहां देखें सुमोना चक्रवर्ती का ये शानदार वीडियो... Also Read - The Kapil Sharma Show से नहीं कटा है Sumona Chakravarti का पत्ता!! यहां पढ़ें पूरी सच्चाई