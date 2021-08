The Kapil Sharma Show Promo: टीवी इंडस्ट्री के मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) जल्द ही अपने शो 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) का नया सीजन लेकर आ रहे हैं। हाल ही में मेकर्स ने शो से जुड़ा एक लेटेस्ट प्रोमो जारी किया है। इस प्रोमो की शुरुआत में अजय देवगन नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में अक्षय कुमार भी कपिल शर्मा और पूरी स्टारकास्ट के साथ मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही मेकर्स यह भी बताया है कि कपिल शर्मा का ये शो 21 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। इस शो में कृष्णा अभिषेक, स्वदेश लहरी, चंदन प्रभाकर, अर्चना पूरण सिंह और भारती सिंह कॉमेडी का तड़का लगाती दिखाई देंगी। यहां देखें शो का नया प्रोमो... Also Read - Kapil Sharma ने करोड़ों रुपये फूंककर बदल डाला घर का पूरा नक्शा, देखें The Kapil Sharma Show के सेट की Latest Pics