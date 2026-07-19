The Odyssey Review: जब Christopher Nolan ने Matt Damon के साथ रचा इतिहास!

Christopher Nolan की The Odyssey एक ऐसी फिल्म है जो आपको शुरू से अंत तक अपनी दुनिया में बांधे रखती ...

Christopher Nolan की The Odyssey एक ऐसी फिल्म है जो आपको शुरू से अंत तक अपनी दुनिया में बांधे रखती है। Matt Damon, Tom Holland और Anne Hathaway की दमदार एक्टिंग और Nolan का शानदार निर्देशन इस क्लासिक कहानी को बड़े पर्दे पर देखने लायक एक यादगार अनुभव बना देते हैं।