Indian Idol 12: Karan Johar ने स्टेज पर ही ऑफर की Pawandeep Rajan को फिल्म, कहा ‘धर्मा में स्वागत...’

Karan Johar offers his film to Pawandeep Rajan: इस वीकेंड करण जौहर इंडियन आइडल 12 पर स्पेशल जज के तौर पर नजर आएंगे। सेमीफाइनल में स्पेशल गेस्ट के रूप में पहुंचे करण जौहर स्टेज पर ही पवनदीप राजन को अपनी फिल्म का ऑफर दे डालेंगे। पवनदीप राजन करण जौहर की फिल्म ऐ दिल है मुश्किल का चन्ना मेरेया गाना गाएंगे, जिसके बाद करण जौहर कहेंगे कि “आपका धर्मा में स्वागत है।” पवनदीप राजन इंडियन आइडल 12 की विजेता ट्रॉफी के प्रबल दावेदार हैं, जिनकी आवाज का जादू सबके सिर चढ़कर बोल रहा है। वैसे आपको पवनदीप राजन की परफॉर्मेंस कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। Also Read - Indian Idol 12: Pawandeep Rajan ने नहीं लगाया Arunita Kanjilal की कमर को हाथ, फैंस बोले ‘ओये होये शरमा क्या..’