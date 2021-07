UTurn Remake में हुई Aalia Furniturewalla की एंट्री, Ekta Kapoor करेंगी निर्माण

Get ready to witness a dangerous journey where a #UTurn is the only way to unravel the truth.

Shooting begins tomorrow!@AlayaF___ @ektarkapoor #ShobhaKapoor @RuchikaaKapoor #ArifKhan #CultMovies @balajimotionpic pic.twitter.com/YvB6lTjQc2

— CultMoviesOfficial (@_CultMovies) July 5, 2021