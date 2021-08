Indian Idol 12: Pawandeep Rajan की परफॉर्मेंस के दौरान रोईं Arunita Kanjilal, मेकर्स ने दिया एलिमिनेशन का सिग्नल?

Is Pawandeep Rajan evicted from Indian Idol 12: सोनी टीवी (Sony TV) ने कुछ देर पहले ही एक नया प्रोमो जारी किया है, जिसमें पवनदीप राजन (Pawandeep Rajan) शानदार परफॉर्मेंस देते नजर आ रहे हैं। पवनदीप राजन को लेकर ऐसी खबरें मीडिया में छायी हुई हैं कि वो सेमीफाइनल से ही बाहर हो जाएंगे। प्रोमो में जब पवनदीप राजन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तब अरुणिता कांजीलाल (Arunita Kanjilal) रोती नजर आ रही हैं। अरुणिता के बाद शन्मुखप्रिया और बाकी प्रतियोगियों की आंखों से भी आंसू निकल रहे हैं। ऐसे में लग रहा है कि पवनदीप राजन का पत्ता वाकई सेमीफाइनल से ही कट गया है। रात को प्रसारित होने वाले एपिसोड में आधिकारिक तौर पर पता चलेगा कि इस वीकेंड कौन-कौन घर लौटेगा लेकिन प्रोमो देखने के बाद पवनदीप रानज के फैंस को झटका लग सकता है। Also Read - Indian Idol 12: Aditya Narayan ने माता पिता और टीम के साथ सेलीब्रेट कियास बर्थडे, जश्न से गायब दिखीं पत्नी