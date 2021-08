View this post on Instagram A post shared by Sony Entertainment Television (@sonytvofficial)

डांस रिएलिटी शो सुपर डांसर चैप्टर 4 (Super Dancer 4) के मंच पर रविवार (22 अगस्त) को इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) के फाइनलिस्ट स्पेशल गेस्ट बनकर आएंगे। इस दौरान सीजन के सभी कंटेस्टेंट्स सिंगर्स की आवाज पर डांस करेंगे। इसी कड़ी में सीजन की रनर अप अरुणिता कांजीलाल (Arunita Kanjilal) 'ओ मेरे शोना रे' गाना गाएंगी और उनकी आवाज पर शो की सबसे एनर्जेटिक डांसर फ्लोरिना (Florina) अपने सुपर जज तुषार शेट्टी शानदार परफॉर्मेंस देंगी। उनकी परफॉर्मेंस देखकर शिल्पा शेट्टी, अनुराग बासु और गीता कपूर समेत तीनों जज हैरान रह जाएंगे। देखिए अरुणिता और फ्लोरिना का ये शानदार प्रोमो.... Also Read - Top 5 TV News of The Week: Indian Idol 12 फेम Sayli Kamble को मिला बड़ा ऑफर, Super Dancer 4 के सेट पर रो पड़ीं Shilpa Shetty