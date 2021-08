Indian Idol 12: Karan Johar के सामने ही रो दीं Sayali Kamble, स्टेज पर कहा, ‘मुझे ट्रॉफी...’

Sayali Kamble cried on the stage: सयाली कांबले इंडियन आइडल 12 के सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही हैं। इस वीकेंड सेमीफाइनल एपिसोड में वो करण जौहर के सामने परफॉर्म करती दिखाई देंगी। वीकेंड पर सयाली कांबले स्टेज पर ही रोती दिखेंगी। जब मेकर्स उन्हें वीडियो के माध्यम से उनकी जर्नी दिखाएंगे, तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। सयाली कांबले कहेंगी कि उन्हें विजेता की ट्राफी अपने लिए नहीं बल्कि अपने रिश्तेदारों और चाहनेवालों के लिए चाहिए, जो दिन-रात उनके लिए प्रार्थना करते हैं। Also Read - Indian Idol 12: अरुणिता-पवनदीप ने स्टेज पर किया रोमांटिक डांस, खुला रह गया करण जौहर का भी मुंह