Dance Deewane 3 की जगह अब इस शो को होस्ट करते दिखेंगे Raghav Juyal, रिएलिटी शो Dance Plus 6 के लिए शुरू हो चुके हैं ऑडिशन

View this post on Instagram A post shared by StarPlus (@starplus)

टीवी की दुनिया मे जल्द ही एक और डांस रिएलिटी शो शुरू हो रहा है। कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा का शो 'डांस प्लस' (Dance Plus 6) अपने छठे सीजन के साथ वापसी कर रहा है। शो के लिए ऑडिशन शुरू हो चुके हैं और इसमें रेमो ही बतौर सुपर जज नजर आने वाले हैं। खबरें ऐसी भी हैं कि इस शो को हर बार की तरह राघव जुयाल (Raghav Juyal) ही होस्ट करेंगे। हाल ही में राघव ने 'डांस दीवाने 3' (Dance Deewane 3) को गुड बाय कहा है। उनकी जगह शो को भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया होस्ट कर रहे हैं। देखिए शो का प्रोमो... Also Read - Nach Baliye 10 को कड़ी टक्कर देने Dance Plus के नए सीजन के साथ लौटेंगे Remo D’Souza, अगस्त में होगा टकराव