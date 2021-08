The Kapil Sharma Show में आकर बार-बार Kapil Sharma की बेइज्जती करना चाहते हैं Akshay Kumar

View this post on Instagram A post shared by Sony Entertainment Television (@sonytvofficial)

द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show) अपने नए सीजन के साथ फिर से वापसी कर रहा है और मेकर्स ने इसका पहला प्रोमो रिलीज कर दिया है। इस प्रोमो में अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और अजय देवगन (Ajay Devgn) नए सीजन में बतौर गेस्ट नजर आ रहे हैं। इस प्रोमो में अक्षय कहते हैं कि वे इस शो में आकर बार-बार कपिल शर्मा की बेइज्जती करना चाहते हैं। इस नए सीजन की शुरुआत 21 अगस्त से होगी। ये शो म्यूजिक रिएलिटी शो इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) को रिप्लेस करेगा। इसकी टाइमिंग भी शनिवार-रविवार रात 9.30 बजे होगी। देखिए ये शानदार प्रोमो... Also Read - The Kapil Sharma Show Promo: Akshay Kumar और Ajay Devgn ने गेस्ट बनकर की Kapil Sharma के शो पर मस्ती, देखें वीडियो