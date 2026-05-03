Tu Yaa Main: दिमाग घुमा देंगी फिल्म की ये पांच गलितयां [Video]

Tu Yaa Main 2018 की थाई फिल्म The Pool का एक रीमेक है। शुरुआत में यह एक हल्की-फुल्की opposites-attract कहानी ...

Tu Yaa Main 2018 की थाई फिल्म The Pool का एक रीमेक है। शुरुआत में यह एक हल्की-फुल्की opposites-attract कहानी लगती है, जिसमें Shanaya Kapoor एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का किरदार निभाती हैं और Adarsh Gourav एक रैपर टाइप लड़के की भूमिका में नजर आते हैं। दोनों की अलग-अलग पर्सनैलिटी के कारण कहानी दिलचस्प लगती है, लेकिन धीरे-धीरे यह एक सर्वाइवल थ्रिलर में बदल जाती है। एक साधारण सा ट्रिप अचानक डरावने अनुभव में बदल जाता है जब दोनों एक सुनसान स्विमिंग पूल में एक खतरनाक मगरमच्छ के साथ फंस जाते हैं। इसके बाद फिल्म रोमांस, तनाव और अफरा-तफरी से आगे बढ़कर पूरी तरह से survival battle बन जाती है, अधिक जानकारी के लिए देखें वीडियो।