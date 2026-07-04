Samay Raina के शो India's Got Latent Season 2 में हुई UP Police की धमाकेदार एंट्री

India's Got Latent Season 2, Episode 2 में एक ऐसी एंट्री हुई जिसने शो की क्रेडिबिलिटी बढ़ा दी। UP Police ...

India's Got Latent Season 2, Episode 2 में एक ऐसी एंट्री हुई जिसने शो की क्रेडिबिलिटी बढ़ा दी। UP Police के सिंघम और सिंगर Kapil Dinkar ने जजों को ऐसा इम्प्रेस किया कि 1.5 लाख रुपये जीत कर ले गए। उनके गाने से लेकर जजों (Kiku Sharda, Chandan Prabhakar, Harsh Limbachiyaa, Balraj Singh Ghai) के साथ मजेदार नोक-झोंक तक, इस वीडियो में देखिए Kapil Dinkar के एक्ट का पूरा ब्रेकडाउन। लाइक और शेयर करना न भूलें।