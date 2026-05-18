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Cannes 2026: Urvashi Rautela आखिर क्यों हुईं ट्रोल?

Cannes 2026: Urvashi Rautela आखिर क्यों हुईं ट्रोल?

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By: Video Desk | Published: May 18, 2026 3:20 PM IST

Urvashi Rautela एक बार फिर कान्स 2026 में चर्चा का विषय बन गई हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी तारीफ नहीं बल्कि उनका लुक है। जैसे ही उन्होंने रेड कार्पेट पर एंट्री ली, X और इंस्टाग्राम पर मीम्स और तंज भरे कमेंट्स की बाढ़ आ गई। कई फैशन क्रिटिक्स ने भी उनके आउटफिट को लेकर नाराज़गी जताई और कहा कि यह लुक कान्स जैसे प्रतिष्ठित मंच की एलिगेंस पर खरा नहीं उतरा। यह पहली बार नहीं है जब उर्वशी अपने कान्स लुक को लेकर ट्रोल हुई हों। हर साल उनके रेड कार्पेट अपीयरेंस पर बहस छिड़ जाती है और 2026 भी इससे अलग नहीं रहा, अधिक जानकारी के लिए देखें वीडियो।

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