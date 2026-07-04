क्या Vanshaj Singh के खिलाफ हुआ कोई बड़ा गेम? Alliance Season 1 के पहले एविक्शन का पूरा सच
क्या Vanshaj Singh के खिलाफ हुआ कोई बड़ा गेम? Alliance Season 1 के पहले एविक्शन का पूरा सच
Alliance Season 1 का पहला एलिमिनेशन! इस वीडियो में जानिए कैसे Vanshaj Singh शो के पहले ही हफ्ते में बाहर ...
By: Video Desk | Published: July 4, 2026 6:25 PM IST
Alliance Season 1 का पहला एलिमिनेशन! इस वीडियो में जानिए कैसे Vanshaj Singh शो के पहले ही हफ्ते में बाहर हो गए। Vanshaj शो से डिलीट होने वाले पहले कंटेस्टेंट बने, क्योंकि शुरुआत से ही घर के लोगों ने उन्हें टारगेट किया और उनके खिलाफ राजनीति (पॉलिटिक्स) की। पूरा वीडियो देखें और जानें कि कैसे सब उनके खिलाफ हो गए और इतनी जल्दी उन्हें घर से बाहर जाना पड़ा।