Welcome to the Jungle: Akshay Kumar की फिल्म में मिल पाएगा पार्ट 1 वाला जादू?

Welcome to the Jungle बॉलीवुड मल्टी-स्टारर कॉमेडी फिल्म है, जो पूरी तरह से अराजकता, नॉस्टैल्जिया और ओवर-द-टॉप एंटरटेनमेंट का वादा ...

Welcome to the Jungle बॉलीवुड मल्टी-स्टारर कॉमेडी फिल्म है, जो पूरी तरह से अराजकता, नॉस्टैल्जिया और ओवर-द-टॉप एंटरटेनमेंट का वादा करती है। फिल्म के ट्रेलर में एक बड़ा स्टार कास्ट देखने को मिलता है, जिसमें Akshay Kumar डबल रोल में नजर आते हैं, साथ ही Paresh Rawal, Suniel Shetty, Jackie Shroff और अन्य दिग्गज कलाकार भी शामिल हैं। यह फिल्म मिलिट्री एक्शन और स्लैपस्टिक कॉमेडी का मिश्रण है, जिसमें कई रैंडम गैग्स और जोरदार कॉमिक सीक्वेंस देखने को मिलते हैं। पुरानी “Welcome” फ्रेंचाइज़ी से जुड़े नॉस्टैल्जिक एलिमेंट्स भी इसमें शामिल हैं, हालांकि कुछ फैंस को Majnu–Uday वाली आइकॉनिक केमिस्ट्री की कमी महसूस हुई है।