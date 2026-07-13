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कैमरे के पीछे Salman और Tiger कैसे हैं? Siddharth Sibal का बड़ा खुलासा

एक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर सिद्धार्थ सिब्बल ने खोले सलमान खान और टाइगर श्रॉफ के साथ काम करने के कुछ अनसुने ...

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By: Video Desk | Published: July 13, 2026 5:50 PM IST

एक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर सिद्धार्थ सिब्बल ने खोले सलमान खान और टाइगर श्रॉफ के साथ काम करने के कुछ अनसुने किस्से! इस खास इंटरव्यू में सिद्धार्थ ने बताया कि सेट के पीछे सलमान और टाइगर कितने ज्यादा मेहनती और डिसिप्लिन्ड हैं। शूटिंग के दौरान के मजेदार बीटीएस मोमेंट्स से लेकर दोनों की ऑफ-कैमरा पर्सनालिटी तक, सिद्धार्थ ने शेयर की कई हैरान करने वाली बातें।सलमान की डेडिकेशन हो या टाइगर की फिटनेस और प्रोफेशनलिज्म, सिद्धार्थ ने बताया कि इन सुपरस्टार्स के साथ काम करना उनके लिए कैसा एक्सपीरियंस था।जानिए वो कौन सी बातें हैं जो कैमरे के पीछे होती हैं और फैंस ने आज तक नहीं सुनीं। पूरा इंटरव्यू देखें!

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