Khatron Ke Khiladi 15: कौन है इस बार का सबसे खतरनाक कंटेस्टेंट?

Khatron Ke Khiladi 15 एक नए सीज़न के साथ वापस आ गया है, जिसमें जबरदस्त चुनौतियां और रोमांच से भरपूर ...

Khatron Ke Khiladi 15 एक नए सीज़न के साथ वापस आ गया है, जिसमें जबरदस्त चुनौतियां और रोमांच से भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा। यह शो Colors TV पर प्रसारित होगा और JioHotstar पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध रहेगा। हर साल की तरह इस स्टंट-आधारित रियलिटी शो को फिल्ममेकर Rohit Shetty होस्ट करेंगे, जो अपने दमदार अंदाज़ के लिए जाने जाते हैं। इस बार भी KKK 15 में कंटेस्टेंट्स की मानसिक और शारीरिक क्षमता की कड़ी परीक्षा ली जाएगी, जहां उन्हें खतरनाक स्टंट्स और मुश्किल टास्क का सामना करना होगा। इस सीज़न में कई मशहूर सेलिब्रिटी अपनी कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलकर अपने डर का सामना करेंगे—चाहे वो ऊंचाई हो, पानी हो, तेज रफ्तार वाले टास्क हों या फिर डरावने कीड़े-मकोड़े। कन्फर्म कंटेस्टेंट्स की पूरी लिस्ट जानने के लिए वीडियो जरूर देखें।