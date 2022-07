बॉलीवुड फिल्मों की जानी-मानी निर्माता कंपनी यश राज फिल्मस की हालिया रिलीज फिल्म शमशेरा इन दिनों चर्चा में है। इस फिल्म ने कुछ खास प्रर्दशन नहीं किया है। इसके अलावा भी यश राज फिल्मस की कई और फिल्में फ्लॉप हो चुकी है। देखें वीडियो।

Yash Raj Films that boomed at the box office: बॉलीवुड फिल्मों की जानी-मानी निर्माता कंपनी यश राज फिल्मस की हालिया रिलीज फिल्म शमशेरा इन दिनों चर्चा में है। इस फिल्म ने कुछ खास प्रर्दशन नहीं किया है। बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म बुरी तरह गिर गई है। इससे पहले भी यश राज फिल्मस के बैनर तले बनी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज का भी बुरा हाल हुआ था। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फेल हो गई थी। थी। अक्षय कुमार का स्टारडम और एक्स मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर के बिग बॉलीवुड डेब्यू के क्रेज के बावजूद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई थी। इससे अलावा भी यश राज फिल्मस की कई और फिल्में फ्लॉप हो चुकी है, जिसमें बंटी और बबली 2 से लेकर जयेशभाई जोरदार तक का नाम शामिल है। देखें वीडियो।

Written by, Devisha Keshri