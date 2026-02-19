13 Minute 14 Second Video: इस शख्स ने शेयर किया पत्नी का प्राइवेट वीडियो, एंजल नुजहत के बाद खूब हो रही चर्चा

ENG हिन्दी
13 Minute 14 Second Viral Video: सोशल मीडिया पर प्राइवेट वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं. इनमें से अधिकतर फेक हैं. अब एक शख्स ने अपनी वाइफ का वीडियो शेयर करके हंगामा मचा दिया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: February 19, 2026 5:06 PM IST

सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया.

साल 2025 के नवंबर से लेकर अब तक यानी फरवरी 2026 तक सोशल मीडिया पर प्राइवेट वीडियोज के वायरल होने की खबरें आए दिन सुर्खियां बटोर रही हैं. एंजल नुजहत, पायल गेमिंग, स्वीट जन्नत, फातिमा जटोई, आरोही मिम के नाम पर कई वीडियोज इंटरनेट पर खूब सर्च किए जा रहे हैं. इन प्राइवेट वीडियोज में अधिकतर एआई जेनरेटेड फेक निकले हैं. वहीं, साइबर एक्सपर्ट लगातार लोगों को चेतावनी दे रहे हैं इन प्राइवेट वीडियोज के लिंक को ना शेयर करें और ना ही फॉरवर्ड करें. इसके बावजूद लोग इन वीडियोज के लिंक पर जमकर क्लिक कर रहे हैं. इसी बीच मध्य प्रदेश के शिवम साहू नाम के एक शख्स ने ऐसा काम किया है कि हंगामा मच गया है. दरअसल, इस शख्स ने अपनी पत्नी के साथ का प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है.

शिवम साहू की साल 2025 में हुई थी शादी

शिवम साहू ने पत्नी के साथ प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड किया और इसे वायरल कर दिया. इसके बाद 13 मिनट 14 सेकंड का वीडियो चर्चा में आ गया. इस घटना के बाद एमपी पुलिस हरकत में आई और आरोपी शिवम साहू को गिरफ्तार कर लिया. बताया जा रहा है कि इस शख्स की शादी बीते साल 2025 के मई में हुई थी और उस पर आरोप वह लगातार दहेज की मांग कर रहा था और पत्नी का परेशान कर रहा था. पीड़िता के परिवार की तरफ से बताया गया है कि शादी के समय 3 लाख रुपये की मांग की गई थी और इसमें से 2 लाख रुपये दिए भी गए थे. बाकी के 1 लाख रुपये के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था. पीड़िता ने बताया कि दिसंबर, 2025 में आरोपी ने उसका प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वहीं, पुलिस से बचने के लिए आरोपी फरार हो गया और मुंबई में जाकर छिप गया. आखिरकार, शिवम साहू पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया और उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है.

शिवम साहू इस बात का था आदी

पुलिस ने इस मामले की जांच की तो पता चला कि आरोपी गंदे कंटेंट देखने का आदी था. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, धमकी और निजी वीडियो वायरल करने समेत अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज किया है. इसके साथ ही पुलिस ने मामले की संवेदनशीलत को ध्यान में रखते हुए पीड़िता को कानूनी सुरक्षा दी है और जांच भी तेजी से की जा रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

