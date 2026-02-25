ENG हिन्दी
19 Minute 34 Second Viral Video: साल 2025 के दिसंबर में आए 19 मिनट 34 सेकंड वीडियो को लोग दो महीने बाद भी सर्च कर रहे हैं. जबकि इस तरह के फेक प्राइवेट वीडियो के मामले में कड़ी सजा हो सकती है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: February 25, 2026 2:53 PM IST

साल 2025 के दिसंबर में ये वीडियो वायरल हुआ था.

साल 2025 के आखिर से सोशल मीडिया पर फेक प्राइवेट वीडियो वायरल होने का ट्रेंड चल पड़ा है. पहले तो भारत के सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर के वीडियोज सामने आए और इसके बाद पाकिस्तानी और बांग्लादेश से वीडियोज वायरल होना शुरू हो गए. बीते साल दिसंबर में 19 मिनट 34 सेकंड का प्राइवेट वीडियो पहली बार सामने आया तो इंटरनेट की दुनिया में हंगामा मच गया. सोशल मीडिया के अधिकतर यूजर्स इस वीडियो को सर्च करने में जुट गए. इसके बाद कई कथित प्राइवेट वीडियो वायरल हुए. जब ये सिलसिला तेजी से बढ़ा तो साइबर एक्सपर्ट ने लोगों को सावधान करना शुरू किया कि ये ऑनलाइन स्कैमर्स की चाल है. यहां तक कि पुलिस ने चेतावनी दी कि इस तरह के वीडियोज के लिंक को सर्च, फॉरवर्ड और शेयर करना कानूनी अपराध है. इसके बाद भी लोग इन फेक वीडियोज के चक्कर में पड़े हैं. 19 मिनट 34 सेकंड का प्राइवेट वीडियो का दो महीने बाद भी लोगों को सिर से भूत नहीं उतर रहा है. आइए जानते हैं कि इस तरह के फेक प्राइवेट वीडियोज का लिंक मांगने या देने पर क्या सजा हो सकती है.

जेल और जुर्माने का है ये प्रावधान

1-भारत में प्राइवेट वीडियो को शेयर करना साइबर क्राइम में आता है. भले ही कोई प्राइवेट वीडियो आपसी सहमति से रिकॉर्ड किया गया हो, फिर भी बिना अनुमति शेयर करना अपराध है. आईटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के तहत ऐसा करने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है.
2-आइटी एक्ट की धारा 66E के तहत किसी की निजता का उल्लंघन करना अपराध माना जाता है. उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि अगर आपने किसी का प्राइवेट फोटो या वीडियो उसकी बिना परमिशन के शेयर कर दिया तो 3 साल की जेल औ 2 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है.
3-आईटी एक्ट की धारा 67 और धारा 67A के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से एडल्ट कंटेंट को शेयर करने पर पहली बार दोषी पाए जाने पर 5 साल की जेल और 10 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है.

सोशल मीडिया यूजर्स को रहता है ये भ्रम

भारतीय न्याय संहिता की धारा 77 में बताया गया है कि किसी का प्राइवेट वीडियो बिना परमिशन शेयर करना क्राइम है. इसमें ये भी बताया गया है कि किसी के द्वारा प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड करने की सहमति देना, शेयर करने की परमिशन देना नहीं है. ऐसा करने पर 3 से 7 साल की जेल हो सकती है. सोशल मीडिया यूजर्स को भ्रम रहता है कि उन्होंने तो वीडियो को रिकॉर्ड नहीं किया है तो किसी को फॉरवर्ड कर देंगे तो क्या हो जाएगा. लेकिन कानूनी रूप से आप दोषी माने जाएंगे और कार्रवाई हो सकती है. इस तरह के वीडियो के लिंक फॉरवर्ड करने के साथ ही मांगने पर भी सजा हो सकती है. साइबर सेल आईपी एड्रेस के जरिए आप तक आसानी से पहुंच जाएगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
