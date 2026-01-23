19 Min 34 Sec के प्राइवेट वीडियो पर क्लिक करते ही होंगे बर्बाद, जेल से पहले इन 5 तरीकों से मिलेगी सजा

You Will Get Into Trouble By Sharing A 19 Min Video: सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे वीडियोज को बार बार शेयर किया जा रहा है. कई लोग इस वजह से जेल गए हैं लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसे वीडियो वायरल करके जेल से पहले क्या सजा मिलेगी?

You Will Get Into Trouble By Sharing A 19 Min Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों प्राइवेट वीडियो की भरमार है. एक-एक करके कई सारे प्राइवेट वीडियो लोगों के लीक हो रहे हैं, जिसमें कुछ असली है तो कुछ AI की मदद से फेक बनाए गए हैं. इस वजह से कई लोगों की जिंदगी और बैंक बैलेंस तक दांव पर लग गया है. इतना ही नहीं, अब तो सोशल मीडिया पर समय सीमा के हिसाब से भी लोगों के प्राइवेट वीडियो वायरल हो रहे हैं. सबसे पहले इंटरनेट पर 19 मिनट 34 सेकंड का वीडियो सामने आया, जिसके बाद 6 मिनट, 3 मिनट से लेकर 37 मिनट तक का वीडियो आ चुका है. लोग उन्हें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहे हैं.

जेल जाने से पहले क्या होंगे नुकसान?

सोशल मीडिया पर लोगों के प्राइवेट वीडियोज जैसे ही सामने आते हैं, तो लोग इंटरनेट पर लिंक सर्च करने लग जाते हैं. इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अश्लील वीडियो के लिंक भी शेयर किए जाते हैं, जिस पर क्लिक करने की वजह से बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं. पुलिस इन स्कैम और वीडियो को वायरल होने से रोकने के लिए कड़े नियम लागू कर रही है, जिसमें एक जेल भी है. हालांकि, अगर आप किसी भी वायरल अश्लील वीडियो को शेयर करते हैं तो आपको अलग अलग तरह के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.

ऐसे वीडियोज से आपको क्या नुकसान हो सकता है?

1- ये बात सच है कि इस तरह के लिंक पर क्लिक करने से समय की बर्बादी होती है लेकिन ये बात कोई समझता नहीं है लेकिन यह आपके फोन के लिए कई तरह से नुकसान दायक होता है.

2- कई फर्जी वेबसाइट्स पर अश्लील वीडियो के लिंक बनाकर शेयर किए जाते हैं. जो आपके डिवाइस में मालवेयर या वायरस डाल सकती हैं. इस वजह से आपको फोन स्लो होगा या फिर सीधा स्कैर्स के हाथों तक पहुंच जाएगा. ऐसे डेटा आसानी से चोरी हो सकता है.

3- कुछ साइट्स आपसे अनजाने में परमिशन मांग लेती हैं, जिससे आपके कॉन्टैक्ट्स, फोटो या निजी जानकारी लीक हो सकती है.

4- कई बार ऐसे लिंक्स आपको फर्जी ऐप डाउनलोड करने या किसी स्कीम में रजिस्टर करने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे आर्थिक नुकसान हो सकता है. आपके अकाउंट से सीधा पैसा गायब हो सकता है.

5- एक बार क्लिक करने के बाद आपके फोन या ब्राउजर में लगातार पॉप-अप ऐड आने लगते हैं, जिससे सामने बैठी साइट्स को मोटा मुनाफा होता है.

वीडियो वायरल करने से होगी जेल

जब से सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो वायरल हो रहे हैं, तब से ही पुलिस ऐसे लोगों पर नजर बनाए हुए हैं जो इस तरह के वीडियोज वायरल करते हैं. समय समय पर पुलिस ऐसे वीडियो वायरल करने वालों पर कार्रवाई भी करती है. इतना ही नहीं, जो लोग इन चीजों के पीछे दोषी माने जाते हैं उन्हें जेल तक जाना पड़ जाता है. पुलिस की तरह से उन पर जुर्माना भी लगाया जाता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

