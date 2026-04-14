19 Minute 34 Second Video के पार्ट 2 और पार्ट 3 ने सोशल मीडिया पर मचाया हंगामा, क्यों हो रही इतनी चर्चा?

सोशल मीडिया लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. फिर चाहें आम व्यक्ति हो या खास शख्सियत, सभी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं. सोशल मीडिया के जरिए कई अच्छे काम हो रहे हैं लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है. बीते कुछ महीनों से 19 मिनट 34 सेकंड के वायरल वीडियो (19 Minute 34 Second Video) की काफी चर्चा हो रही है. ये वीडियो भी सोशल मीडिया की देन है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद ऐसा हंगामा मचा कि आज तक शांत नहीं हो रहा है. दिलचस्प बात ये है कि इस प्राइवेट वीडियो के पार्ट 2 और पार्ट 3 वायरल होने की चर्चा तेजी से हो रही है. सोशल मीडिया पर 19 मिनट 34 सेकंड के वायरल वीडियो के पार्ट 2 और पार्ट 3 के लिंक सर्कुलेट किए जा रहे हैं. आइए जानते हैं कि आखिर ये मसला क्या है.
ऑनलाइन ठगी के लिए स्कैमर्स ने निकाली तरकीब
साल 2025 के आखिरी में एक कपल का आपत्तिजनक स्थिति में 19 मिनट 34 सेकंड का वीडियो वायरल हो गया था. इसके बाद तो ऐसा हंगामा मचा जो आज तक शांत नहीं हो पाया. 19 मिनट 34 सेकंड के वायरल वीडियो के सोशल मीडिया पर प्राइवेट वीडियो की ऐसी बाढ़ आई कि कई लोगों को बहाकर ले गई. दरअसल, इस प्राइवेट वीडियो के वायरल होने के बाद ऑनलाइन ठगी करने वाले स्कैमर्स के दिमाग में लोगों को लूटने का आइडिया आया. इसके बाद स्कैमर्स ने फेक प्राइवेट वीडियोज के लिंक सोशल मीडिया पर फैला दिए. जैसे ही लोग वीडियो देखने के लालच में लिंक पर क्लिक करते कि उनकी पर्सनल जानकारी से लेकर बैंक अकाउंट में चपत लग जाती. इसके बाद साइबर एक्सपर्ट ने लोगों को आगाह करना शुरू किया कि इस तरह के वीडियोज के लिंक पर क्लिक करने से बचें.
19 मिनट 34 सेकंड के वायरल वीडियो की फिर हो रही चर्चा
19 मिनट 34 सेकंड के वायरल वीडियो के बाद कई वीडियोज आए जो फेक निकले. 19 मिनट 34 सेकंड का वीडियो असली था तो स्कैमर्स ने ठगी करने के लिए फिर दिमाग लगाया. उन्होंने 19 मिनट 34 सेकंड के वायरल वीडियो के पार्ट 2 और पार्ट 3 के नाम फेक वीडियो सर्कुलेट करना शुरू कर दिया. उन्होंने सोचा कि 19 मिनट 34 सेकंड के वायरल वीडियो के नाम पर लोग क्लिक करेंगे. इसलिए आजकल इस प्राइवेट वीडियो के पार्ट 2 और पार्ट 3 काफी चर्चा हो रही है और एक बार फिर सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है. लेकिन अगर आप इन स्कैमर्स के जाल में फंसने से बचना चाहते हैं तो इस तरह के किसी भी प्राइवेट वीडियो पर लिंक करने से बचें. इसके साथ ही इन वीडियोज को शेयर और फॉरवर्ड करने की भी गलती ना करें.
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