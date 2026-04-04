ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Viral Entertainment News
  • 19 Minute 34 Second Video के पार्ट 2 और पार्ट 3 हुए वायरल? सर्च करने से पहले जान लें सच्चाई!...

19 Minute 34 Second Video के पार्ट 2 और पार्ट 3 हुए वायरल? सर्च करने से पहले जान लें सच्चाई!

19 Minute 34 Second Video Part 2 And Part 3: 19 मिनट 34 सेकंड वीडियो ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया था. अब इस वीडियो के पार्ट 2 और पार्ट 3 के वायरल होने का दावा किया जा रहा है. आइए जानते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 4, 2026 3:18 PM IST

19 Minute 34 Second Video के पार्ट 2 और पार्ट 3 हुए वायरल? सर्च करने से पहले जान लें सच्चाई!
19 मिनट 34 सेकंड का वायरल वीडियो फिर चर्चा में आया.

साल 2025 के लास्ट में 19 मिनट 34 सेकंड का वीडियो (19 Minute 34 Second Video) सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इसके बाद अधिकतर यूजर्स इसके बारे में बात करते नजर आए. इस वीडियो को वायरल हुए करीब 4 महीने होने वाले हैं लेकिन ये आज भी सुर्खियों में बना हुआ है. 19 मिनट 34 सेकंड के वीडियो के वायरल होने के बाद तो सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप का ट्रेंड बन गया. इसके बाद कई कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए और पता चला कि साइबर फ्रॉड करने वालों ने फेक वीडियो के लिंक बनाकर यूजर्स को ठगना शुरू कर दिया. फिलहाल, 19 मिनट 34 सेकंड का वीडियो एक बार फिर चर्चा में आ गया है. दरअसल, दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो के पार्ट 2 और पार्ट आ गए हैं और लोगों ने सर्च भी करना शुरू कर दिया है. आइए जानते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है?

Also Read
19 Minute 34 Second Viral Video से ज्यादा गंभीर है अशोक खरात का केस, वीडियोज को सर्च और फॉरवर्ड करने पर हो सकती है जेल!

19 मिनट 34 सेकंड के वीडियो के पार्ट 2 और पार्ट 3 किए जा रहे सर्च

19 मिनट 34 सेकंड के वीडियो ने सोशल मीडिया पर ऐसा हंगामा मचाया था जो आज तक शांत नहीं हुआ है. अब इस वीडियो के पार्ट 2 और पार्ट 3 की चर्चा हो रही है. वीडियो के इन पार्ट को खूब सर्च किया जा रहा है. लेकिन 19 मिनट 34 सेकंड के वीडियो का को पार्ट नहीं आया है बल्कि साइबर फ्रॉड करने वाले इन वीडियो को एडिट करके पार्ट 2 और पार्ट 3 बनाकर शेयर कर रहे हैं. साइबर ठगों को पता है कि ऐसे फेक वीडियो बनाकर शेयर करने पर लोग जल में फंस सकते हैं. इस तरह से 19 मिनट 34 सेकंड का वायरल वीडियो फिर चर्चा में आ गया है. बताते चलें कि साइबर एक्सपर्ट लगातार किसी भी तरह के प्राइवेट वीडियो के लिंक पर क्लिक करने से लगातार मना कर रहे हैं ताकि पर्सनल जानकारी और बैंक अकाउंट में सेंध लगवाने से बचा जा सके.

कपल का आपत्तिजनक वीडियो हुआ था वायरल

गौरतलब है कि साल 2025 में सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था, जिसमें एक कपल आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहा है. 19 मिनट 34 सेकंड का ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ. इसके बाद तो जिसको देखो वो इसके बारे में बात करता नजर आया. इस वीडियो के सामने के बाद इस कपल को लेकर सोशल मीडिया पर लोग अलग-अलग राय देते नजर आए. कुछ लोगों का कहना था कि फेमस होने के लिए ऐसा कहा तो कुछ लोगों ने गलती से वीडियो सोशल मीडिया पोस्ट हो गया. 19 मिनट 34 सेकंड के वीडियो के बाद भारत समेत पाकिस्तान और बांग्लादेश के कथित वीडियो सामने आ चुके हैं.

Also Read
19 Minute 34 Second Viral Video: 170 साइट्स से हटाए गए... Ashok Kharat के हलक में डंडा करने निकली पुलिस, खूब पड़ रही हैं गालियां

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags 19 Minute 34 Second Video 19 Minute 34 Second Video Viral Entertainment News In Hindi