19 Minute 34 Second Viral Video: 2 महीने बाद भी धड़ल्ले से क्यों फॉरवर्ड और सर्च हो रही है ये वीडियो, लोगों को नहीं है जेल का डर?

19 Minute 34 Second Viral Video: सोश मीडिया पर अब भी 19 Minute 34 Second की वीडियो ने हंगामा मचा रखा है. अब भी लोग इस वीडियो को फॉरवर्ड और सर्च कर रहे हैं. चलिए जानते हैं कि ये वीडियो अब भी कैसे वायरल हो रही है.

19 Minute 34 Second Viral Video: साल 2026 सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहा है. हैकर्स की बुरी नजर अब सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स पर पड़ चुकी है. ये लोग लगातार सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स को अपना निशाना बना रहे हैं. यही वजह है कि बीते 2 महीनों में अब तक कई प्राइवेट वीडियोज लीक हो चुके हैं. इस वीडियो को वायरल करने के लिए नामी-गिरामी सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है. जनवरी में 19 Minute 34 Second का Viral Video लीक हुआ था. इस वीडियो के लिंक को खूब सर्च और सर्कुलेट किया गया था. अब हाल ये हो चुका है कि 2 महीने बीतने के बाद भी ये वीडियो वायरल हो रहा है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि 2 महीने बाद भी इस खतरनाक वीडियो में लोगों की दिलचस्पी क्यों है.ट्रैंड एक्सपर्ट्स की मानें तो ज्यादातर प्राइवेट वीडियोज में सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स के फोटोज के जरिए डीप फेक बनाे जाते हैं.

जानबूझकर वीडियोज को किया जा रहा है वायरल?

ये कोई ऑथेंटिक रिकॉर्डिंग नहीं होती है. इन वीडियोज के लिंक इसलिए फैलाए जाते हैं ताकि लोगों को धोखे से लूटा जा सके. इन वीडियोज को बनाने के लिए कई बार एआई का भी इस्तेमाल किया जाता है. ये ऐसे डीप फेक होते हैं जो कि देखने में बिल्कुल असली लगते हैं. अगर गलती से आपने इन लिंक पर क्लिक कर दिया, तो वैसे ही एक मालवेयर आपके फोन में सेट हो जाएगा. ये मालवेयर आपके फोन से सारा डाटा चुरा सकता है. जिसकी वजह से आप कंगाल हो सकते हैं.

लोग भी दिमाग से नहीं ले रहे हैं काम

ये लिंक आपके पर्नसनल फोन से फोटोज और वीडियो को भी लीक कर सकता है. बैंक आकाउंट डीटेल और ओटीपी निकालना इस लिंक के लिए बहुत आसान है. ऐसे में हैकर्स अलग अलग तकनीकों से इस वीडियो को वायरल कर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ ऐसे वीडियोज को लेकर लोगों की दिलचस्पी इन लिंक्स में बनी हुई है. मजेदार बात ये है कि सच जानने के बाद भी लोग इस वीडियोज को सर्च और फारवर्ड कर रहे हैं. लोगों को लगता है कि इन वीडियोज में कुछ बोल्डनेस उनको देखने को मिलेगी. हालांकि सच्चाई तो कुछ और ही निकलती है. Bharatiya Nyaya Sanhita में बने IT Act के मुताबिक ऐसे वीडियोज के लिंक सर्च और फारवर्ड करने भर से जेल हो सकती है. इन वीडियोज के लिंक शेयर करना कानून जुर्म है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

