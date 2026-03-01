ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Viral Entertainment News
  • 19 Minute 34 Second Viral Video: 2 महीने बाद भी धड़ल्ले से क्यों फॉरवर्ड और सर्च हो रही है ये वीडियो...

19 Minute 34 Second Viral Video: 2 महीने बाद भी धड़ल्ले से क्यों फॉरवर्ड और सर्च हो रही है ये वीडियो, लोगों को नहीं है जेल का डर?

19 Minute 34 Second Viral Video: सोश मीडिया पर अब भी 19 Minute 34 Second की वीडियो ने हंगामा मचा रखा है. अब भी लोग इस वीडियो को फॉरवर्ड और सर्च कर रहे हैं. चलिए जानते हैं कि ये वीडियो अब भी कैसे वायरल हो रही है.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 1, 2026 2:44 PM IST

19 Minute 34 Second Viral Video: 2 महीने बाद भी धड़ल्ले से क्यों फॉरवर्ड और सर्च हो रही है ये वीडियो, लोगों को नहीं है जेल का डर?
19 Minute 34 Second Viral Video: 2 महीने बाद भी धड़ल्ले से क्यों फॉरवर्ड और सर्च हो रही है ये वीडियो

19 Minute 34 Second Viral Video: साल 2026 सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहा है. हैकर्स की बुरी नजर अब सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स पर पड़ चुकी है. ये लोग लगातार सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स को अपना निशाना बना रहे हैं. यही वजह है कि बीते 2 महीनों में अब तक कई प्राइवेट वीडियोज लीक हो चुके हैं. इस वीडियो को वायरल करने के लिए नामी-गिरामी सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है. जनवरी में 19 Minute 34 Second का Viral Video लीक हुआ था. इस वीडियो के लिंक को खूब सर्च और सर्कुलेट किया गया था. अब हाल ये हो चुका है कि 2 महीने बीतने के बाद भी ये वीडियो वायरल हो रहा है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि 2 महीने बाद भी इस खतरनाक वीडियो में लोगों की दिलचस्पी क्यों है.ट्रैंड एक्सपर्ट्स की मानें तो ज्यादातर प्राइवेट वीडियोज में सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स के फोटोज के जरिए डीप फेक बनाे जाते हैं.

Also Read
कौन है Tamanna Baloch? आप पर है जिसकी गंदी नजर, Viral Video जमकर हो रहा है फॉरवर्ड और सर्च

जानबूझकर वीडियोज को किया जा रहा है वायरल?

ये कोई ऑथेंटिक रिकॉर्डिंग नहीं होती है. इन वीडियोज के लिंक इसलिए फैलाए जाते हैं ताकि लोगों को धोखे से लूटा जा सके. इन वीडियोज को बनाने के लिए कई बार एआई का भी इस्तेमाल किया जाता है. ये ऐसे डीप फेक होते हैं जो कि देखने में बिल्कुल असली लगते हैं. अगर गलती से आपने इन लिंक पर क्लिक कर दिया, तो वैसे ही एक मालवेयर आपके फोन में सेट हो जाएगा. ये मालवेयर आपके फोन से सारा डाटा चुरा सकता है. जिसकी वजह से आप कंगाल हो सकते हैं.

लोग भी दिमाग से नहीं ले रहे हैं काम

ये लिंक आपके पर्नसनल फोन से फोटोज और वीडियो को भी लीक कर सकता है. बैंक आकाउंट डीटेल और ओटीपी निकालना इस लिंक के लिए बहुत आसान है. ऐसे में हैकर्स अलग अलग तकनीकों से इस वीडियो को वायरल कर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ ऐसे वीडियोज को लेकर लोगों की दिलचस्पी इन लिंक्स में बनी हुई है. मजेदार बात ये है कि सच जानने के बाद भी लोग इस वीडियोज को सर्च और फारवर्ड कर रहे हैं. लोगों को लगता है कि इन वीडियोज में कुछ बोल्डनेस उनको देखने को मिलेगी. हालांकि सच्चाई तो कुछ और ही निकलती है. Bharatiya Nyaya Sanhita में बने IT Act के मुताबिक ऐसे वीडियोज के लिंक सर्च और फारवर्ड करने भर से जेल हो सकती है. इन वीडियोज के लिंक शेयर करना कानून जुर्म है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

Also Read
कौन है Sarah Baloch? जिसके Viral Video को शिद्दत के साथ ढूढ़ रहे हैं लोग, कभी भी लगवा सकती है आपको हथकड़ी

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags 19 Minute 34 Second Video Viral 19 Minute 34 Second Viral Video 19 Minute Viral Video Entertainment News