19 Minute 34 Second के वीडियो को फॉरवर्ड और सर्च करने का रुक नहीं रहा सिलसिला, ऐसा करने पर हो सकती है जेल

19 Minute 34 Second Private Video: 19 मिनट 34 सेकंड के वायरल वीडियो से लोग ध्यान नहीं हटा पा रहे हैं. करीब तीन महीने बाद भी इस वीडियो को सर्च किया जा रहा है. जबकि ऐसा करना कानूनी अपराध है.

इंटरनेट की दुनिया में बीते कुछ महीनों से 19 मिनट 34 सेकंड के प्राइवेट वीडियो (19 Minute 34 Second Viral Video) की काफी चर्चा हो रही हैं. सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो के लिंक को सर्च और फॉरवर्ड करने की कोशिश की जा रही है. 19 मिनट 34 सेकंड के प्राइवेट वीडियो को देखने के लिए लोग इतना ज्यादा आतुर हैं कि महीनों बाद भी इसको इंटरनेट पर खोज रहे है. हालांकि, साइबर एक्सपर्ट ने इस तरह के वीडियो के लिंक पर क्लिक ना करने की चेतावनी दे रहे हैं. यहां तक कहा गया है कि इस तरह के प्राइवेट वीडियोज के लिंक को सर्च और फॉरवर्ड करने पर सजा हो सकती है.

जानें, किसका है 19 मिनट 34 सेकंड के प्राइवेट वीडियो

19 मिनट 34 सेकंड के प्राइवेट वीडियो को लेकर जो जानकारी सामने आई थी, उसमें बताया गया था कि ये पश्चिम बंगाल के कपल का है. इस वीडियो में दोनों अपने निजी पलों में दिखाई दे रहे हैं. इस कपल के प्राइवेट वीडियो को उनकी बिना सहमति के लीक कर दिया गया था. जबकि ऐसा करना कानूनी जुर्म है. 19 मिनट 34 सेकंड के प्राइवेट वीडियो वायरल हुए काफी समय हो चुका है और इसके बाद भी इसकी चर्चा हो रही है क्योंकि इसे इंटरनेट पर खोजा जा रहा है. जानकारी के लिए बता दें कि किसी के प्राइवेट वीडियो को उसकी बिना सहमति के शेयर और फॉरवर्ड करने पर आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत जेल या जुर्माना हो सकता है. वहीं, प्राइवेट वीडियो असली हो या फेक हो, फिर भी शेयर करना कानूनन अपराध है. इस तरह से प्राइवेट वीडियो को शेयर और फॉरवर्ड करने की गलत बिल्कुल भी ना करें.

प्राइवेट वीडियो को लेकर साइबर ठगों ने फैलाया जाल

19 मिनट 34 सेकंड के प्राइवेट वीडियो के वायरल होने के बाद इसको काफी सर्च किया जा रहा तो साइबर फ्रॉड करने वालों ने हथियार बना लिया. इसके बाद इस तरह के अन्य कथित वीडियो सामने आए. इनमें 7 मिनट 11 सेकंड और 6 मिनट 39 सेकंड समेत कई कथित वीडियो शामिल हैं. साइबर ठगों ने आइडिया लगाया कि इस तरह के टाइमिंग वाले वीडियो को लेकर लोगों के दिमाग में क्या चलता है. उनको पता है कि लोग प्राइवेट समझकर इन वीडियोज के लिंक पर क्लिक जरूर करेंगे. इसके बाद साइबर ठग फेक लिंक बनाते और लोगों के बीच फैला देते. जैसे ही इन लिंक पर क्लिक करते तो पर्सनल जानकारी लीक हो सकती है और बैंक अकाउंट पर खाली हो सकता है. यहां तक कि हनीट्रैप का शिकार भी हो सकते हैं. इसलिए साइबर एक्सपर्ट लगातार लोगों को आगाह कर रहे हैं कि कथित प्राइवेट वीडियोज के लिंक के जाल में ना फसें और सतर्क रहें.

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