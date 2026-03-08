ENG हिन्दी
19 minute 34 second viral video: खबरदार! एक फोन घुमाते ही जेल की सलाखों के पीछे पहुंचेगा स्कैमर, ये है वो जादूई नंबर

19 minute 34 second viral video: अपनी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे एक फोन करके आप फेक वीडियोज बनाने वालों पको जेल भेज सकते हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकार ने बहुत पहले ही इसका इंतजाम कर दिया था.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 8, 2026 1:57 PM IST

19 Minute 34 Second Viral Video: साल 2026 एक अलग ही ट्रैंड के साथ शुरू हुआ है. जनवरी में ऐसी आफत आई जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों के प्राइवेट वीडियोज वायरल होने लगे. बीते 2 महीनों में कई सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स का नाम इन प्राइवेट वीडियोज की वजह से बदनाम हो रहा है. सोशल मीडिया पर रातों रात कुछ लिंक वायरल होने लगते हैं. इन लिंक को शेयर करके दावा किया जाता है कि ये किसी के प्राइवेट वीडियो हैं. यहां मजेदार बात ये है कि ऐसे वीडियोज को फॉरवर्ड करना या सर्च करके आप जेल पहुंच सकते हैं. 2 महीने पहले 19 मिनट 34 सेकंड की प्राइवेट वीडियो (19 minute 34 second viral video) वायरल हुई थी. जिसके बाद ChiChi, पायल गेमिंग, Angel Nuzhat जैसे प्राइवेट वीडियोज वायरल हो गए. इन वीडियोज ने सोशल मीडिया पर खौफ फैला रखा है. यहां मजेदार बात ये है कि इन वीडियोज की वजह से आप खुद जेल जा सकते हैं. IT एक्ट की धारा 67 के मुताबिक ऐसे लिंक शेयर करना कानूनन अपराध है. इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वीडियो असली है या डीप फेक… ऐसी वीडियोज को शेयर करना और सर्च करना कानूनन जुर्म है. अगर आप जेल नहीं जाना चाहते तो ऐसे वीडियोज सर्च करने के बारे में सोचना भी मत..

हैकर्स की गर्दन दबोचने की तैयारी में है सरकार

अब क्या हो अगर आप जैसे किसी आम इंसान की ऐसी वीडियो वायरल हो जाए? आपको समझ ही नहीं आएगा कि इस वायरल वीडियो को कैसे सोशल मीडिया से हटाया जाए. इस काम को अंजाम देने में भारत की सरकार आपकी पूरी मदद करेगी. आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकार ने ऐसे फ्रॉड्स को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर रखी है. हालांकि जानकारी न होने की वजह से लोग इस जाल से खुद को नहीं निकाल पाते हैं. आपको बता दें कि साइबर क्राइम ने ऐसे जुर्म पर ध्यान रखने के लिए एक पोर्टल बनाया हुआ है.

कैसे करेगा एक फोन आपकी मदद?

cybercrime.gov.in सर्च करके आप इस पोर्टल तक पहुंच सकते हैं. इसके अलावा साइबर क्राइम की एक हैल्पलाइन भी है. 1930 नंबर पर फोन करके आप किसी भी तरह के साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. सरकार के लोग कुछ समय में ही आपकी परेशानी को खत्म करने का हल निकाल लेंगे. सरकार अब कड़े कदम उठा रही है क्योंकि हैकर्स हाथ से निकल रहे हैं. इन दिनों तो टेलीग्राम और एक्स जैसे प्लेटफार्म्स पर 'Real Non-AI 19:34 Version' के नाम से ऐसे लिंक शेयर किए जा रहे हैं जो किसी को भी फंसा सकते हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
