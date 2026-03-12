19 minutes 34 seconds viral clip का आया सीजन 2 और 3, अभी और कितनों की होगी बर्बदी?...

who is 19 minutes 34 seconds viral clip couple Season 2 and 3: सोशल मीडिया पर बीते 2 महीनों से 19 मिनट 34 सेकेंड की वीडियो वायरलहो रहा है. इसी वीडियो को लेकर एक और बड़ा दावा किया जा रहा है.

चीची वायरल वीडियो (Chichi Viral Video), 7 मिनट 11 सेकंड का वायरल वीडियो (7 Minute 11 Second Viral Video), एंजल नुजहत (Angel Nuzhat) के 12 मिनट के वीडियो ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा रखा है. जनवरी की शुरुआत में 19 minute 34 second का viral video सामने आया था. ये वीडियो सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर खौफ का माहौल है. सोशल मीडिया पर 19 minute 34 second viral video के बाद से ऐसे कई वीडियोज वायरल हो चुके हैं. दावा किया जाता है कि इन वीडियोज पर क्लिक और शेयर करके लोग खुद को बर्बाद कर रहे हैं. इसी बीच 19 minute 34 second के viral video को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दावा किया जा रहा है कि 19 minute 34 second के वायरल वीडियो का सीजन 2 और 3 भी आ चुके हैं. जी हां, सही सुना आपने… लाइव मिंट की एक खबर के अनुसार, इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग अब जागरूक हो गए हैं.

क्या सच में आ चुके हैं 19 minute 34 second Viral Video का सेकेंड और थर्ड वर्जन?

लोगों को फंसाने के लिए हैकर्स ने 19 मिनट 34 सेकेंड (19 minute 34 second viral video) वायरल वीडियो का एक और वर्जन निकाल डाला है. आपको जानकर हैरानी होगी कि इन वीडियोज को सीजन 2 और सीजन 3 के नाम से ही एडिट किया गया है. ये वीडियोज वायरल होने के बाद लोगों का शक गहराने लग गया है. लोग दावा कर रहे हैं कि शायद ये वीडियोज एआई से बनाए गए हैं. हालांकि अब तक भी इस बात की पुष्टि नहीं की गई है. हालांकि लोगों ने ये खबर सामने आते ही इस वीडियो को फिर से सर्च करना शुरू कर दिया है. लोगों को लग रहा है कि शायद इस खबर में कोई सच्चाई है.

हैकर्स से सर्तक रहने की है जरुरत

लोग ये बात भूल रहे हैं कि इन वीडियोज को गढ़ा ही इसलिए गया है ताकि आम जनता को बेवकूफ बनाया जा सके. ऐसे में लोग ऐसे वीडियोज के झांसे में आसानी से आ जा रहे हैं. लोगों को लगता है कि इन वीडियोज में उन्हें कुछ देखने को मिलेगा. हालांकि जैसे ही वो इन वीडियोज पर क्लिक करते हैं, वैसे ही ये वीडियो उनको एक और पेज पर ले जाते हैं. ऐसा होते ही एक मालवेयर आपके फोन में सेच हो जाता है. इस मालवेयर की मदद से हैकर्स किसी भी समय आपका डेटा, फोटोज, वीडियोज और पासवर्ड्स लीक कर सकते हैं.

हैकर्स का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है सरकार

हैकिंग को लेकर सरकार बहुत सख्त हो चुकी है. यही वजह है कि कुछ समय पहले ही IT एक्ट 2000 में कुछ बदलाव किए गए हैं. IT एक्ट की धारा 67A के तहत अश्लील लिंक और वीडियोज आपको जेल भेज सकती हैं. आरोप साबित होने पर गुनेहगार को 5 साल की सजा हो सकती है साथ ही साथ 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी देन पड़ सकता है. सरकार ये बात अच्छे से समझ ही है कि अगर उन्होंने ऐसे हैकर्स पर लगा नहीं लगाई तो अंजाम बुरा हो सकता है.

फेम इनफॉर्मेशन की आ चुकी है बाढ़

19 minute 34 second का viral video को लेकर सोशल मीडिया पर अब भी खौफ कायम हो चुका है. लोग लगातार 19 minute 34 second का viral video सर्च कर रहे हैं. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब खबर आई थी कि 19 minute 34 second के viral video में दिखने वाला कपल पिट गया है. एक वीडियो में एक कपल मार खाते दिखा था. लोगों ने इस वीडियो का नाम 19 minute 34 second का viral video से जोड़ दिया. हालांकि कुछ समय में ही मारपीट के इस वीडियो की पोल खुल गई. इतना ही नहीं, कई सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स का नाम इस वीडियो के साथ जोड़ा जा चुका है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

Read more