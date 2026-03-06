Viral Video: लड़की बनकर होली खेलने निकला ये लड़का, एक रात में आए 30 हजार शादी के रिश्ते...

Boy Make-up Goes Viral: एक जमाना था जब लोग अपने चहेते सितारों पर नजर रखने के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करते थे. आज के समय में सोशल मीडिया किसी को भी सड़क से उठाकर स्टार बना देता है. आपकी बस एक रील वायरल होने की देरी है और आप करोड़ों लोगों की नजरों में आ जाते हैं. महाकुंभ के दौरान मोनालिसा (Monlisa) ऐसे ही स्टार बनी थी. अब एक लड़का सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. हाल ही में राजस्थान के बीकानेर का ये लड़का होली खेलने निकला था. अब इस लड़के से शादी करने के लिए 30 हजार शादी के प्रपोज़ल आ चुके हैं. अब आप कहेंगे कि इस लड़के ने आखिर ऐसा भी क्या कर दिया है. दरअसल, बीकानेर में होली के दिन लड़के लड़कियों की तरह सोलह श्रंगार करके होली खेलते हैं. ये लड़का भी इस रस्म को निभाने के चक्कर में तैयार हुआ.
लड़की बनकर बुरा फंसा ये लड़का
होली के दिन राजस्थानी अंदाज में ये लड़का तैयार हुआ. लड़की बनकर होली खेलना अब इस लड़के को भारी पड़ गया है. सोशल मीडिया पर इस लड़के के कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं. किसी वीडियो में ये लड़का लड्डू खा रहा है तो किसी में डांस कर रहा है. लोग इस लड़के की सूरत से नजर ही नहीं हटा पा रहे हैं. लोगों का कहना है कि ये लड़का तो लड़कियों से भी ज्यादा सुंदर है. सोशल मीडिया पर इस लड़के की वीडियोज ने गर्दा उठा रखा है.
इस लड़के से शादी करना चाहते हैं देश के 30 हजार नौजवान?
लोग इस लड़के की खूबसूरती पर इतने फिदा हो गए हैं कि इसके पास शादी के रिश्ते आने लग गए हैं. बताया जा रहा है कि कुछ समय में ही इस लड़के के पास 30 हजार शादी के रिश्ते आ चुके हैं. क्या समय आ चुका है कि अब लड़के ही लड़के को शादी का प्रपोजल भेज रहे हैं. भाई, सोशल मीडिया की दुनिया में कुछ भी हो सकता है. वैसे ये बात तो सच है कि ये जिस तरह से ये लड़का 19 सेकेंड की वीडियो में शर्मा रहा है उसे देखकर तो कोई भी फिदा हो जाएगा. लगता है कि जैसे इस लड़के ने लड़की बनने की पूरी ट्रेनिंग ले रखी हो. हालांकि डांस करते समय ये लड़का भूल गया कि वो एक लड़की के गेटअप में है. एक वीडियो में ये लड़का फनी डांस स्टेप करता नजर आया. कुल मिलाकर कहें तो होली ने इस लड़के की जिंदगी पलटकर रख दी. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…
